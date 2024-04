Isola dei Famosi, due trevigiane in Honduras: la contessa Alvina Verecondi Scortecci e Greta Zuccarello, angelo di Victoria

COLLE UMBERTO (TREVISO) - Nobildonna trevigiana sbarca all'Isola dei Famosi. Avvocato penalista di 34 anni, la contessa Alvina Verecondi Scortecci di Colle Umberto è pronta ad andare in Honduras e a partecipare come concorrente nel reality show di Canale 5 condotto da Vladimir Luxuria che inizierà questa sera, 8 aprile.

Chi è la contessa che va all'Isola dei Famosi

La contessa gestisce a Colle Umberto una struttura ricettiva all'interno della villa nobiliare di famiglia nota in zona soprattutto per i matrimoni. Un'attività che gestisce insieme alla madre. La Scortecci si è laureata in Giurisprudenza all'Università di Padova e, dopo aver indossato la corona d'alloro, ha vissuto a New York. Collabora con un marchio di moda a Milano ma, ai vestiti chic, alterna anche la comodità. Medesimo è anche il suo concetto di viaggio dove alterna vacanze di lusso a quelle più avventurose e zaino in spalla.

E nell'Isola le servirà proprio il suo grande spirito d'avventura e dovrà far sfoggio anche delle sue abilità di sopravvivenza per riuscire a primeggiare nelle varie sfide e rimanere nell'isola.

Greta Zuccarello, l'angelo di Victoria in Honduras

Insieme a lei, in Honduras, anche la ballerina e modella Greta Zuccarello, nata a Treviso nel 1996. Greta è un "angelo" di Victoria's Secret ed è diventata famosa in tv grazie alle partecipazioni a Ciao Darwin e, come ballerina, a Tale Quale Show.

I naufraghi

I naufraghi di questa edizione saranno in tutto 18 tra volti noti e meno conosciuti: Joe Bastianich, Francesca Bergesio, Matilde Brandi, Luce Caponegro, Artur Dainese, Peppe Di Napoli, Pietro Fanelli, Edoardo Franco, Khady Gueye, Samuel Peron, Tonia Romano, Aras Senol, Edoardo Stoppa, Marina Suma, Alvina Verecondi Scortecci, Valentina Vezzali, Maitè Yanes e Greta Zuccarello.