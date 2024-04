Greta Zuccarello all'Isola dei Famosi, chi è la ballerina di Ciao Darwin ed ex fidanzata del campione di nuoto Dotti

Greta Zuccarello è una modella e ballerina italiana conosciuta grazie a programmi come Ciao Darwin e Tale e Quale Show ed è una delle concorrenti dell'Isola dei Famosi 2024.

La passione per la danza

Nasce nel 1996 a Treviso, in Veneto, città in cui cresce e dove si forma.

Fin da bambina nutre una grande passione per lo sport e all’età di 5 anni inizia a praticare ginnastica artistica a livello agonistico. Abbandona la disciplina intorno ai 10 anni quando decide di dedicarsi alla danza, un’arte di cui si innamora. Inizia infatti a sognare una carriera come ballerina e, grazie al duro allenamento e al suo talento naturale, si dimostra un’artista promettente. Partecipa infatti a diversi concorsi e nel 2010 vince una borsa di studio per uno stage estivo all’Opus Ballet, una scuola di danza di Firenze.

All’età di 16 anni lascia l’Italia per proseguire i propri studi negli Stati Uniti dopo che riesce a entrare alla San Francisco Ballet School e successivamente si trasferisce a New York dove ottiene un posto in una compagnia di danza. Parlando del periodo Greta Zuccarello ammette "A 17 anni ho preso il visto da studente, ho lavorato sodo per completare il mio percorso di formazione e, non appena diplomata, mi hanno presa. Essere principal dancer di una famosa compagnia newyorkese di danza mi sembrava una sorta di sogno irrealizzabile fino a qualche anno fa". Mentre si impegna per avviare la propria carriera come ballerina inizia anche a proporsi come modella e nel 2017 ottiene la sua prima grande soddisfazione quando il brand di lingerie Victoria’s Secret la sceglie come volto per la campagna della sua linea di biancheria sportiva.

I programmi in tv

Nel 2019 posa per lo spot pubblicitario di Yamamay, il noto marchio di intimo italiano e in seguito Greta Zuccarello torna in Italia per proseguire la sua carriera da ballerina in televisione. Nel 2021 entra infatti nel corpo di ballo dei programmi Rai Tale e Quale Show e The Voice Kids, mentre nel 2023 Mediaset la ingaggia per la stagione finale di Ciao Darwin. Nel 2024 la modella decide di partecipare per la prima volta a un reality, è infatti nel cast dei naufraghi della 18ª edizione de L’Isola dei Famosi.

Vita privata

Non si conoscono molti dettagli riguardanti la vita privata di Greta Zuccarello in quanto la modella preferisce mantenere questo aspetto di sé lontano dai riflettori. L’unica relazione del suo passato nota al pubblico è quella con Luca Dotto, il campione di nuoto classe 1990.