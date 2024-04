Isola dei Famosi 2024, pagelle: Luxuria sofferente (5), Pietro in vacanza (6), Sonia a caccia dei riflettori (6), potere al Televoto (10)

Isola dei Famosi 2024, la seconda puntata è andata. Tra due concorrenti fuori temporaneamente per Covid (Greta e Aras), un abbandono per infortunio (Francesca) e qualche caduta di stile qua e là, vediamo le nostre pagelle di quanto accaduto ieri sera, giovedì 11 aprile.

Cambiano le regole: è il pubblico che decide... finalmente (10)

Finalmete il televoto torna a contare qualcosa: «Questo anno le cose cambiano.

Non ci saranno seconde possibilità. Niente Playa desnuda o dei Repescados. Se il pubblico decide di mandare a casa qualcuno, quel qualcuno non starà più all'Isola».

Daniele Radini Tedeschi sbarca a L'Isola dei Famosi 2024: «Sono qui per demotivazione». Chi è il critico d'arte? La famiglia nobile, il gossip con Nina Moric e Instagram

E noi battiamo le mani all'annuncio di Vladimir. Era ora

Luxuria tentenna (5)

La avevamo promossa a (quasi) pieni voti, ma ci dobbiamo ricredere. Il look è ancora impeccabile ma l'atteggiamento manchevole a tratti di rispetto. Si è conquistata la sua credibilità sul campo riuscendo ad avere la conduzione in prima serata del reality ma il suo modo di fare sta già diventando orticante. Dal «io non ho mai preso bustarelle» al modo di zittire tutti senza classe Vladimir rischia di passare da perfetta sciura a perfetta e insopportabile saccente.

Isola dei Famosi 2024, si parte tra addii e isolamenti: Francesca abbandona per infortunio, Greta e Aras positivi al Covid. Cosa succede in Hoduras?

Elenoire le consiglia dall'Honduras di chiedere a Joe Bastianich cosa ne pensa dei Nip sbarcati a Playa Cochinos, e la Casalegno ha fatto solo il suo lavoro, lei cosa fa? Stoppa l'inviata con un secco: «Qui le domande le faccio io». Che soffra la Casalegno? Ma ha detto anche a Pietro: «Immagino tu cerchi una donna facoltosa che ti faccia vivere bene». Lui fortunatamente risponde. Insomma Luxuria il “diktat” di Mediaset era “no trash” e ci siamo, ma in quanto a simpatia e umiltà ci dobbiamo ancora lavorare.

Pietro bradipo (6)

Pietro Fanelli ha la stessa voglia di vivere mia di quando devo alzarmi dal letto per andare in palestra, zero. Si muove ondeggiando e ricordando a tutti che siamo al mondo per cercare l'amore quello assoluto e non per affannarci. E lui, dall'alto della sua cultura (si sente il Boudelaire de' no antri), è proprio quello che sta facendo in Honduras, nulla. Però ha il suo perché. Quale è? Far saltare i nervi anche ai mosquitos e ci riuscirà.

Artur non ha poi tutti i torti 7

Artur è il più odiato di tutti ma in fondo non ha tutti i torti. «Mi hanno nominato tutti e poi vogliono che io gli dia consigli per sopravvivere qua visto che ho già fatto l'Isola (edizione spagnola ndr)». Tutti i torti non li ha, certo non ha un carattere facilmente adattabile ed è troppo polemico, però non ci dispiace.

Sonia a caccia di riflettori 5

Cerca i riflettori e lo fa con un'abbronzatura invidiabile e con un modo di fare saccente, ma d'altronde è la Bruganelli. Parla sopra al collega Dario Maltese quasi a voler sottolineare più volte che gli interventi del volto del Tg5 sono inopportuni, forse ha ragione, ma il suo atteggiamento non sempre è piacevole da sentire. Però una cosa dobbiamo dirla, bentornata Sonia.

Bastianich in vacanza 4

È il più famoso dell'Isola, quello con più follower e... niente altro. Joe Bastianich non arriva al pubblico, pare viva in un'altra dimensione. Certo per Sonia è tra i suoi favoriti, per noi no. Aveva detto che sarebbe partito per L'Isola per fare una vacanza, visto il lavoro stressante che fa, ed è quello che sta facendo.

Alvina, Contessa 7

La Contessa Alvina Verecondi Scortecci, sorellastra di Costantino della Gherardesca, cosa fa all'Isola? La Contessa. «Ho 34 anni, sono una contessina e vivo in una meravigliosa villa che porta il mio cognome. La mia è una vita normalissima, noi non stiamo con le mani in mano. Se qualcuno sull’isola si dovesse lamentare partirei con gli insulti, lo detesto. Mi chiamano la sindaca di Cortina e viviamo di aperitivi». Così per replicare la sua "vita normalissima" cerca di far diventare i cocchi servizi di limonges e le palme una mise en place regale. Le sue sedute di acquagym mentre gli altri si affannano a costruire capanne (senza riuscirci) sono quanto di più divertente finora il reality ci ha offerto. Certo l'uscita in cui contesta il linguaggio di Peppe Di napoli definendolo «urlato e da mercato del pesce» alludendo al lavoro del Nip non è proprio da signora ma daltronde è una contessa. Il web la boccia, a noi fa ridere.

Maité e il rutto 6

Maitè Yanes e il rutto colpevole. Così a sorpresa e fuori programma la concorrente che ci eravamo dimenticati esistesse regala una perla rara: fallisce la prova apnea e spiega la motivazione. «Guarda è brutto da dire, ma mi è venuto da fare un rutto». Luxuria chiosa: «Anche i ricchi piangono e anche le signore ruttano». Onesta

I nuovi ingressi

Francesco Benigno arriva all'isola e il web esplode: «la coerenza di quello che schifava i reality» e sulla pagina Instagram del reality gli utenti si dicono indignati. Piaccia o no, lui regalerà grandi dinamiche, ne siamo certi.

«Il termine single è un termine moderno e non posso utilizzarlo: io vivo la condizione del dongiovannismo, che è una dimensione dell’anima». Daniele Radini Tedeschi sbarca ieri in Honduras a suon di «sono vecchio» e «non mi piace essere simpatico perché la simpatia ha bisogno di impegno». Quanto durerà lo storico d'arte in Honduras? È tutto nel mani del suo dongiovannismo, sempre che gli altri naufraghi lo sopportino.

I nominati e leader

In attesa di vedere la prossima dirtta che sarà lunedì 15 aprile alle 21.40 su Canale 5, ecco chi sono i nominati della settimana: Hady Gueye, Samuel Peron, Peppe Di Napoli e Luce Caponegro. Intanto Edoardo Stoppa conquista il talismano da leader.