Emily in Paris, Lily Collins a Roma per girare la quarta stagione: le foto davanti al Colosseo che fanno sognare i fan

Da Emily in Paris a Emily in Rome. In occasione della quarta stagione dell'amatissima serie Netflix, la protagonista Lily Collins è infatti approdata a Roma per girare i nuovi episodi, facendosi fotografare davanti al Colosseo e alla Bocca della Verità come la più classica dei turisti.

Il viaggio a Roma

La tappa romana di Lily Collins (o di Emily) era però cosa nota.

La stessa attrice lo aveva svelato con un video in occasione di un evento per i fan lo scorso giugno: «La scorsa stagione è terminata con una nota drammatica. E non finisce qui. Sono successe tante cose, e abbiamo bisogno di risposte. Emily e Gabriel torneranno insieme? Vorrei potervi dire di più ma dovrete scoprirlo da soli. Quello che posso dirvi è che ci saranno più divertimento, più moda e naturalmente più drama in serbo per voi. Emily dovrà decidere se quello che ha sempre voluto è ciò di cui ha realmente bisogno. E mentre il suo cuore rimane ancorato a Parigi, la sua vita prende una svolta inaspettata nella prossima stagione. Non sorprendetevi di vederla impegnata in una vacanza romana». Purtroppo, però, quel che non è noto è dove verrà girata la serie. I luoghi delle riprese, infatti, sono top secret, così come la loro durata.

Le foto di Lily Collins

Colosseo, Bocca della Verità, shopping e molto altro. Così su Instagram Lily Collins, fotografata a Roma durante le riprese della nuova stagione della serie Netflix.

Entusiasti i fan, che in queste ore stanno cercando di capire i movimenti dell'attrice nella speranza di incontrarla nelle vie della capitale per una foto o un autografo.