Gigi D'Alessio, il funzionario del fisco arrestato: «La pratica? Presi 20mila euro». Il cantante: «Falso, querelerò»

Arriva la risposta di Gigi D'Alessio dopo che il suo nome è finito tra le intercettazioni che hanno portato all'arresto di Riccardo Cameo, funzionario dell'Agenzia delle Entrate, e altri due dirigenti. «Le dichiarazioni di un signore che non conosco e con il quale non ho mai avuto alcun rapporto, riportate nell'articolo pubblicato oggi sull'edizione romana del Corriere della Sera dal titolo: “La pratica D'Alessio? Presi 20mila euro”, sono assolutamente false e frutto della fantasia di tale soggetto. I presunti fatti che riferisce su di me non sono mai avvenuti e non appartengono al mio stile di vita. Ho già incaricato i miei legali di presentare immediatamente querela all'Autorità Giudiziaria». Così il cantante smentisce, in una nota, le notizie stampa che lo chiamano in causa.

L'indagine

L'indagine, condotta dal Pubblico Ministero Carlo Villani, ha rivelato una rete di trenta individui, tra cui noti tributaristi, accusati di manipolare le dichiarazioni fiscali per i loro clienti. Tra i nomi coinvolti è spiccato quello del famoso cantante Gigi D'Alessio. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, durante una conversazione intercettata tra il tributarista Cameo, Maria Grazia Durantini e sua nipote Sonia Donzetti, Cameo ha affermato di aver "aggiustato" una pratica fiscale per Gigi D'Alessio, ricevendo in cambio 20.000 euro.

L'intercettazione

Nella conversazione, Cameo esprime preoccupazione per le possibili conseguenze legali delle sue azioni. «Dopo la pratica di... come si chiama quel cantante là? Eh sì, Gigi D’Alessio… so’ rimasto scioccato proprio», ha dichiarato Cameo, aggiungendo che temeva di essere arrestato ogni volta che vedeva passare la polizia. Da ciò che è stato riportato, il funzionario dice chiaramente di aver ricevuto 20.000 euro per risistemare la dichiarazione fiscale del cantante, specificando: «Gli avevo riaggiustato la dichiarazione ma non è che io non l’avevo fatto pagare».

Il ruolo di Gigi D'Alessio

La menzione di Gigi D'Alessio nella conversazione intercettata getta ombre sulla figura del noto cantante, il cui coinvolgimento potrebbe danneggiare la sua reputazione pubblica. L'artista ci ha tenuto subito a prendere le distanze da questa storia, riferendo di aver già incaricato i suoi legali di presentare immediatamente querela all'Autorità Giudiziaria. Gigi D’Alessio è stato coinvolto in precedenti indagini della Procura tra il 2016 e il 2017, legate a reati contabili attraverso la sua società Ggd srl: nonostante alcuni di questi procedimenti siano stati archiviati, le pratiche di cui paarla Cameo potrebbero risalire a quel periodo.