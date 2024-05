SILEA (TREVISO) - Tutto il cinema multisala The Space Cinema di Silea è riservato per il film su Ennio Doris. A prenotarlo sono stati i Family Banker di Banca Mediolanum, che hanno l'ufficio in piazza Pola a Treviso. Hanno voluto che la vicenda umana e professionale del loro fondatore possa essere conosciuta da quante più persone possibile. Il film è biografico, racconta la vita di Doris, da quand'era bambino nel paese di Tombolo, fino all'arrivo a Piazza Affari a Milano attraverso la fondazione di Banca Mediolanum.

La pellicola

E' stato girato da Giacomo Campiotti in Veneto e per molta parte in quel di Portobuffolè, e sarà l'assoluto protagonista di di giovedì sera. Nelle 12 sale dello Space Cinema sarà proiettata la pellicola che ha già conquistato il cuore di tante persone, liberamente ispirata dall'autobiografia di Doris “C'è anche domani”. «Ennio Doris – dicono i consulenti finanziari dall'ufficio di Piazza Pola – è stato un visionario, un uomo di straordinario altruismo, un banchiere ed economista illuminato. Nonché il fondatore di Banca Mediolanum, una delle più importanti e innovative realtà del panorama bancario nazionale. E domani sera, 30 maggio 2024, nell'intero cinema di Silea va in scena la sua vita, con la proiezione del film appunto "Ennio Doris - C’è anche domani”. All'evento parteciperà anche Fondazione Mediolanum. A fine serata, infatti, ci sarà la raccolta donazioni il cui ricavato verrà raddoppiato dalla Fondazione per il progetto a cui sta lavorando la Fondazione "Voglio andare a scuola”. Un progetto con cui garantire il diritto all'educazione a 680 minori a rischio abbandono scolastico». Accrediti dalle 19.30. Inizio proiezioni alle 20.30 Per info scrivere a fbospecialtreviso@gmail.com. Ci sono ancora pochi posti disponibili, l’entrata è gratuita su prenotazione, fino a esaurimento.

Sale piene

Nelle sale dove è stato proiettato il film ha fatto registrare il tutto esaurito. I primi a partire sono stati i Family Banker di Oderzo, con il film proiettato al cinema Cristallo per ben tre sere di fila, con centinaia di spettatori accorsi per godersi la pellicola. C'è stata la città di Conegliano, anche qui il film è stato assoluto protagonista di una serata, stavolta grazie ai Family Banker coneglianesi. Non poteva mancare la città di Treviso. Il film piace molto perchè, insieme alla vicenda di Ennio Doris, intesse quella dell'Italia.