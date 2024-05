Si avvicina la prima scadenza della dichiarazione dell'Imu, che sarà il prossimo luglio. L'obbligo di presentare la dichiarazione Imu sorge solo nei casi in cui si siano verificate modificazioni soggettive e oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione dell'imposta dovuta e non sono immediatamente conoscibili dal comune. In alcuni casi, quindi, scattano sconti e agevolazioni. Si tratta di benefici che possono variare da Comune a Comune. Vediamoli nel dettaglio.

Cos'è l'Imu e le scadenze

L'Imu (Imposta municipale unica) è una tassa di tipo patrimoniale, che si applica sulla componente immobiliare del patrimonio. Varata nel 2011 dal governo Monti e diventata operativa nel 2012, nel corso degli anni ha subìto una serie di modifiche e nel 2013 era obbligatorio pagarla anche sull’abitazione principale. Nel 2020 è stata poi accorpata alla Tasi. Nel corso degli ultimi mesi si è tornati a parlare di Imu, che si conferma anche per quest'anno, ma con aluni cambiamenti delle aliquote per il 2024. Ma cosa fare se non è stata pagata l'Imu, essendo il termine scaduto? Ecco tutto quello che c'è da sapere sulle scadenze, la dichiarazione Imu e lo strumento del ravvedimento operoso per regolarizzare le imposte non versate.

La scadenza per l'invio della dichiarazione Imu è fissata al 1º luglio prossimo. Stessa data per modello Enc e dati per l'esenzione immobili occupati. Istruzioni del Mef e modelli pdf. La trasmissione della dichiarazione Imu 2024 è in scadenza il 1º luglio prossimo.

Chi deve presentare la dichiarazione Imu

Deve presentare la dichiarazione chiunque possieda a titolo di proprietà un immobile, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, il concessionario di aree demaniali o il locatario di un immobile in leasing, è soggetto all'imposta municipale propria.

In linea generale si può affermare invece che la dichiarazione Imu non va presentata per l'abitazione principale in quanto il Comune è già a conoscenza delle informazioni riguardanti le residenze anagrafiche.

Agevolazioni Imu su terreni e fabbricati

Le agevolazioni principali sull'Imu riguardano le aree edificabili che sono possedute e condotte dai coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali. Le aree edificabili possono non essere considerate fabbricabili se i terreni in questione sono usati per scopi di agricoltura o pastorizia. Le attività svolte sul terreno che lo esulano dalla considerazione di area fabbricabile sono:

Coltivazione del fondo;

Silvicoltura ;

; Coltivazione di funghi;

Allevamento di animali.

Quando scatta lo sconto del 50%

Un'altra delle agevolazioni più note è quella destinata agli immobili di interesse artistico o storico. La base imponibile dell’imposta è ridotta al 50%. La stessa agevolazione è riconosciuta anche per tutti i fabbricati che risultano essere inabitabili e inagibili.

Inagibilità e l’inabitabilità devono essere accertate dall’ufficio tecnico del Comune e la perizia è a carico del proprietario. Altrimenti, se non si vuole ricorrere alla perizia a pagamento, si può presentare una dichiarazione sostitutiva. Se la condizione dell’immobile si protrae per più di un’annualità, negli anni successivi non è necessario presentare nuova richiesta della riduzione dell’Imu.

Le altre riduzioni fino al 75%

La riduzione sull’Imu è prevista anche nei casi in cui l’immobile è concesso in comodato d’uso gratuito a parenti entro il primo grado. La riduzione della base imponibile del 50% è riconosciuta solo se si rispettano determinati requisiti, oltre all’aver concesso l’immobile in comodato l’uso gratuito.

L’immobile non deve essere di lusso e i parenti a cui è stato concesso in comodato devono utilizzarlo come abitazione principale. Inoltre il contratto di comodato l’uso gratuito deve essere regolarmente registrato e il soggetto che concede l’immobile in uso gratuito non deve possedere altre abitazioni in Italia, oltre a quella principale e a quella che ha concesso in comodato al parente. Colui che concede l’immobile in comodato, infine, deve avere dimora abituale e residenza anagrafica nello stesso Comune in cui si trova l’immobile concesso gratuitamente al parente. I requisiti elencati devono essere soddisfatti tutti contemporaneamente.

Anche per chi possiede immobili che concede in locazione con contratto a canone concordato è prevista un'agevolazione. L'imposta si riduce del 75%, ma solo se il prezzo del canone di affitto concordato tra proprietario e inquilino è inferiore al prezzo di mercato per avere diritto alle riduzioni statali.

Cosa succede per le case occupate

Il ragionamento per le case occupate è abbastanza semplice. Se il proprietario di una casa non dispone più di quel bene perché gli è stato occupato, e se ha fatto di tutto per farlo liberare, denunciando penalmente chi ne ha preso indebitamente possesso, non può essere chiamato a pagare le tasse che gravano su quel bene. Soprattutto se chi non è riuscito a liberarlo e a restituirlo al legittimo proprietario, è quello stesso Stato che poi chiede di versare le imposte. La Corte Costituzionale ad aprile è scesa in campo a difesa dei proprietari degli immobili occupati, sia pubblici che privati, in molte città italiane e che da anni le amministrazioni locali e le prefetture, hanno difficoltà a liberare.

Con il paradosso che, fino al 2022, su quei beni i Comuni hanno preteso di continuare ad incassare l’Imu. Nella sua prima manovra di Bilancio, quella per il 2023, il governo Meloni aveva già messo un punto a questa vicenda. È stata inserita una norma che, a partire dal primo gennaio del 2023, ha esentato i proprietari degli immobili occupati e che hanno denunciato penalmente gli occupanti, dal versamento dell’Imposta comunale sugli immobili. Ma la norma del governo Meloni non copre il passato. Non dà cioè diritto a richiedere il rimborso di quanto “indebitamente” versato ai Comuni negli anni precedenti.

