Ballando con le Stelle 2024, «Milly Carlucci ad un passo dall'arruolare una storica ex velina» (sarebbe la prima in 19 anni). Poi la decisione di Belen

La produzione di Ballando con le Stelle 2024 è già a caccia dei ballerini che formeranno il prossimo cast della trasmissione che tornerà su Rai1 il prossimo autunno. Tra ipotesi e rifiuti vediamo quali personaggi dello spettacolo hanno accettato e quali detto no a Milly Carlucci, certo per ora sono solamente indescrizioni.

Ballando con le Stelle 2024, chi ha detto no?

Mentre l'ipotesi BigMama è ancora viva, pare che (a detta di Davide Maggio) Belen Rodriguez e Nina Moric non ci saranno. Mentre la prima, si legge, «avrebbe fatto marcia indietro last minute», l'ex di Corona pare non sia stata proprio cercata dalla conduttrice del talent «l'indiscrezione circolata nei giorni scorsi non ci risulta fondata» c'è scritto nel sito.

Melissa Satta pronta?

Ma se due vip non ci saranno pare che un'altra showgirl abbia invece accettato, quasi. «Ha sgambettato per anni sul bancone di Striscia la Notizia a suon di stacchetti. Ora però è il momento di esplorare nuovi stili e ballare cheek to cheek. DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi che Milly Carlucci è ad un passo dall’arruolare Melissa Satta per la prossima edizione di Ballando con le Stelle”. […] Sarebbe la prima velina a partecipare in 19 edizioni di Ballando con le Stelle.