PADOVA - Nuovo anno ed ecco, immancabili, i calendari. Non così numerosi come qualche anno fa, spesso solo in versione digitale, ma c’è ancora chi non ha abbandonato il fascino della carta. Rimangono, anche ad anno trascorso, bellissimi ricordi tant’è che quelli tradizionali sono spesso collezionati. Non mancano nel 2024 i protagonisti padovani.