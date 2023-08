Miss Venice Beach adesso la sfida si sposta nel web

VENEZIA - Ultimo sprint per Miss Venice Beach, l'unico concorso che oltre alla bellezza e talento delle concorrenti mette in gara le capacità di cantanti e fotografi.

La conduttrice Elisa Bagordo, infatti, per rendere sempre più frizzante la competizione, promuove una gara tra fotografi per realizzare il calendario 2024 di Miss Venice e tra cantanti che comporranno la sigla di apertura della prossima edizione del concorso. Uno spettacolo appassionate che in ogni tappa contiene almeno tre sfide, a base di bellezza, abilità nello sfilare in passerella, presenza scenica, capacità di cantare e coinvolgere il pubblico, e per i fotografi l'abilità di cogliere l'attimo più affascinante della serata che viene poi votato sui social.

TITOLI

Per le giovani la gara si sposta sul web. Sono ancora tre fasce da assegnare per accedere alla finale: alla giovane più votata sul sito www.missvenicebeach.net sarà assegnato il titolo di "Miss Venice-Gazzettino" media partner dell'evento. Le altre fasce in palio riguardano i titoli di "Miss Gidiferro team" il canale Youtube di Mario Bonesi che si occupa di concorsi di bellezza, e assegna una fascia alla giovane che ottiene più like dal pubblico che segue le dirette streaming. Altro partner infine il magazine "You style" assegnerà la fascia "Miss Sorriso" alla concorrente più fotogenica. Sono 21 le giovani selezionate nelle sette tappe del tour di Miss Venice Beach, sulle spiagge di Jesolo, Caorle, Cavallino Treporti, Sottomarina, Lido di Venezia, Bibione, Rosolina. Per tutte le altre giovani in corsa il verdetto delle più votate su internet sarà il 31 agosto. Antenna Tre

MUSICA

Altra sfida che si conclude alla fine del mese riguarda i cantanti: chi ha passato la prima selezione esibendosi sulle spiagge presenta il proprio brano inedito sulla pagina telematica di Radio Wow, la vittoria andrà a chi ha realizzato più ascolti dei singoli utenti dell'emittente radio. Quattro i cantanti veneziani: Luna Ash di Jesolo che canta "Mille all'ora", Alessio Centenaro in arte "Ornello" veneziano doc che canta "Lisbona", il duo "Estasi" di Noventa di Piave composto da Luca Cilia e Stefano Covassin che presentano "Waiting l'eclettico Alberto Niero in arte "BlackRoll" di Scorzè che si esibisce nel genere "beatbox" ossia riproduce i suoni della batteria (percussioni, piatti) e altri strumenti con la propria voce. In gara anche Marco Lollis di Montegalda Vicentina con il brano "Lonely". Due i giovani padovani: Ilaria Feis con il brano "Amor no tiene razon" e Bryan Bergamin di Cittadella che presente "Quel Bambino".

FOTOGRAFIA

La competizione dedicata alla fotografia si concluderà sempre alla fine di agosto. Ognuno dei quattordici fotografi in gara ha presentato uno scatto realizzato durante le sette selezioni già concluse. Per una settimana la foto, scelta dall'autore, viene votata dal pubblico con un "mi piace" sulle pagine Facebook e Instagram del concorso.