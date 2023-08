Miss Gazzettino, la votazione arriva al traguardo finale

VENEZIA - Ultime 48 ore per assegnare il titolo di Miss Gazzettino, media partner del concorso di Miss Venice beach. Il titolo legato al nostro quotidiano sarà uno degli ultimi pass accedere alla finale, l'unico che si conquista con la votazione tramite il web. A mezzanotte di domani, 31 agosto, si chiudono le votazioni per assegnare la fascia extra che darà accesso alla finale che si terrà venerdì 15 settembre.

L'organizzatrice Elisa Bagordo renderà noto il luogo scelto per la finale della tredicesima edizione del concorso sempre domani.

La fascia dedicata al Gazzettino andrà alla concorrente che ha ottenuto più preferenze del pubblico tramite una votazione online e in queste ultime ore la competizione entra nel vivo. In testa alla classifica temporanea con 21.060 voti è Isabel Zanchin 19 anni di Villa del Conte. In seconda posizione un'altra giovane padovana: Vittoria Sandon, 16 anni con 9.246 preferenze, seguita dalla trevigiana Beatrice Russo, 17 anni con 8.010 "mi piace" finora ottenuti.



CANTANTI

Miss Venice Beach lancia anche una sfida canora, in collaborazione con Radio Wow. Per il terzo anno, infatti, in gara ci sono i giovani cantanti che si mettono in gioco sul palco di Miss Venice e sul sito dell'emittente radio padovana, che trasmette in Veneto e Friuli. Due cantanti in ogni spiaggia si sono sfidati sul palco presentando i loro brani inediti. Nella prima tappa in piazza Milano a Jesolo a passare il turno è stata la padovana Ilaria Feis con il brano "Amor no tiene razon". A Caorle applausi per Marco Lollis di Montegalda Vicentina con il brano "Lonely". Nella tappa di Rosolina ad appassionare il pubblico è stato il duo "Estasi" di Noventa di Piave composto da Luca Cilia e Stefano Covassin che hanno cantato il brano "Waiting". Sulla spiaggia di Cavallino ad affermarsi è stato Alberto Niero in arte "Blackroll" di Peseggia che si è esibito nel genere "beatbox". Per la sfida canora al Lido di Venezia la vittoria è andata al veneziano "Ornello" ossia Alessio Centenaro che ha cantato "Lisbona". In piazza Italia a Sottomarina protagonista Bryan Bergamin di Cittadella che ha presentato il brano "Quel Bambino". Nell'ultima selezione in piazza Fontana a Bibione il pubblico ha apprezzato Luna Ash che ha cantato "Mille all'ora". In questi giorni i video delle canzoni finaliste sono visibili sul sito di Radio Wow, in un'apposita sezione dedicata al contest di Miss Venice. In testa alla classifica temporanea c'è il padovano Bryan Bergamin il cui brano è stata ascoltato 573 volte, al secondo posto Luna Ash con 488 ascolti, seguita da Marco Lollis (284) e Ilaria Feis (187). Ma ancora il duo Estasi con 77 ascolti, Ornello con 69 e "Blackroll" con 36. La vittoria va a chi ottiene più visualizzazioni individuali. Anche per i cantanti la gara termina a mezzanotte del 31 agosto.