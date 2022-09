Miss Venice Beach, tutto pronto per la finalissima di stasera in diretta sul Gazzettino.it

SOTTOMARINA - Un reality-show per le 28 concorrenti di Miss Venice Beach. Per la 12. edizione del concorso le giovani qualificate passano tre giorni all'hotel Mosella suite e alle Tegnue di Sottomarina, in preparazione alla finale di stasera, 11 settembre. L'organizzatrice del concorso Elisa Bagordo ha ideato una scuola con professionisti del settore dello spettacolo. In questa edizione grande partecipazione delle padovane: Martina Evatore 20anni, Alessia Gaiani 19 anni, Giulia Pampagnin 18 anni, Gioia Temporin 19 anni di Terradura, Laura Colomba 20anni di San Giorgio delle Pertiche, Aurora Stocco 16 anni di Villa del Conte, Ouiam Tanji 17enne di Piove di Sacco, Elena Porta 18 anni di Albignasego, Elena Cavazzina 18 anni di Tribano, Sara Fortin 16 anni di Cartura, Martina Sartorato 17 anni di Casalserugo e Vanessa Galli, 15 anni di Agna la più votata del web che ha conquistato la fascia di Miss Gazzettino, media partner del concorso. La fascia sarà consegnata a Vanessa all'inizio della finale.



FASCE SPECIALI

Altre due fasce speciali saranno consegnate sempre all'inizio dello show a Veronica Giada Trabujo 18 anni di Piove di Sacco risultata Miss Social il titolo ideato dall'emittente Radio Wow e Giorgia Benetazzo 21 anni di Solesino Miss Sorriso a cura di You style magazine. Nove le concorrenti veneziane: Anastasia Orrù 18enne di Ceggia, Martina Pistollato 18 anni di Mira, Ana Maria Colun 19 anni di Campalto, Laura Marzaro 23 anni di Scorzè, Asia Pezzan 16 anni di Chioggia, Laura Libbi 17enne di Camponogara, Nicole Perlini 19 anni di Mestre, Jelena Tufonic 21enne di Musile e Beatrice Zadoina 17 anni di Mestre, quest'ultima con fascia Miss telegenia assegnata da Gidiferro team, il canale Youtube che si occupa di concorsi e sfilate. Anche questo titolo sarà consegnato a Beatrice durante la finalissima. Sono quattro le giovani trevigiane: Gioia Ewere Ojoh 17 anni di Povegliano, Sara Fazi 20 anni di Conegliano, Arianna de Vallier 16 anni di Bonisiolo e Ilary Bellotto 18 anni di San Pietro di Feletto.

A chiudere la pattuglia di finaliste la vicentina Asja Bevere 21 anni di Bassano. Da mercoledì scorso, dunque, tutte le giovani sono in ritiro per preparare la finalissima. Una full immersion con lezioni teoriche e pratiche dedicate al mondo dello spettacolo. La stessa Bagordo ha dato lezioni di presenza scenica, Sandra Baggio in materia di portamento, i segreti dell'acconciatura sono curati dall'hair stylist padovano Cristian Perin di Qm vision, assieme a Elena Libanori consulente d'immagine di Armocromia, Luana Burigotto insegnante di make-up e visagista, mentre Arianna Casson e Cristian Bertuzzi si occupano di fitness e nutrizione. E a suggellare il legame con la città dei dogi nei giorni scorsi Bagordo assieme al Miss Venice 2021 Emma Rossato e Federica Driusso, talent scout del concorso, hanno calcato il red carpet in rappresentanza della città alla Mostra del cinema di Venezia.