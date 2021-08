Miss Venice Beach, c'è anche la sfida con Radio Wow

VENEZIA - Miss Venice Beach lancia una sfida di bellezza e una canora, in collaborazione con Radio Wow. Si tratta di una delle novità dell'edizione 2021 del concorso, grazie alla collaborazione con l'emittente radio padovana dedicata ai giovani, che trasmette in streaming e in fm in Veneto e Friuli. In tutte le tappe, infatti, Radio Wow ha assegnato tre punti extra alla concorrente che ha presentato il tiktok più simpatico, caratterizzato da talento e disinvoltura. E la bella speaker radiofonica Jessica Dal Bo ha intervistato le vincitrici delle varie tappe. Ogni sabato, inoltre, dopo la selezione le giovani si sono trovate nello studio mobile della radio allestito in piazza Mazzini a Jesolo, accompagnate dalla presentatrice Elisa Bagordo, dalla talent scout Federica Driusso dello staff di Miss Venice e dalla vincitrice della passata edizione del concorso Susanna Milosavljevic.

L'effervescente Bagordo, inoltre, quest'anno ha promosso una gara tra cantanti: giovani che in ogni spiaggia toccata dal concorso si sono sfidati sul palco con i loro brani inediti tra una passerella e l'altra. A Jesolo a passare il turno è stato Papi Ruiz che ha presentato il reggaeton Hawaii. A Caorle protagonista Simone Pastrello in arte Pol Pastrello di Mestre che ha presentato Mr boogie man. Per la sfida canora nella tappa allo stabilimento Blue moon del Lido di Venezia la vittoria è andata al gruppo veronese La familia 130 che ha coinvolto il pubblico con il brano Latina italiana. Ma ancora allo stabilimento Indiga di Sottomarina a passare il turno è stato il veronese Kevin Haze con il brano inedito Ulallà. Nella selezione di Rosolina si è affermata la giovane veronese Baby Fire con il brano inedito Jackpot.



IL VOTO

In questi giorni i brani e i video vengono votati sul sito di Radio Wow, in un'apposita sezione dedicata al contest di Miss Venice. In testa alla classifica temporanea c'è Papi Ruiz con 500 preferenze, al secondo posto il gruppo La familia 130 con 329, seguito da Pol Pastrello con 190 video scaricati e ascoltati. «C'è tempo fino al 31 agosto per votare il brano preferito spiega Bagordo il cantante con più ascolti parteciperà alla finale di venerdì 17 settembre all'hotel Mosella suite di Sottomarina. Accompagnerà le 26 finaliste in alcune uscite in passarella, e realizzerà la sigla dedicata al concorso del prossimo anno». Altra votazione in corso riguarda l'assegnazione di due fasce: Miss Venice-Gazzettino alla più votata sul sito del concorso che permetterà di accedere alla finale. Altra fascia speciale è Miss Gidiferro team il canale Youtube che si occupa di concorsi di bellezza. Anche in questo caso la sfida terminerà il 31 agosto.