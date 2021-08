Ancora poche ore per assegnare la fascia di Miss Gazzettino

VENEZIA - Conto alla rovescia per assegnare il titolo di Miss Gazzettino, media partner del concorso di Miss Venice beach. Anche quest’anno il titolo legato al nostro quotidiano sarà uno degli ultimi pass per accedere alla finale, l’unico che si conquista con la votazione tramite il web dove conta essenzialmente il gradimento del pubblico. Dal 2012 il concorso assegna il titolo “Miss Venice-Gazzettino” alla più votata del sito www.missvenicebeach.net.

«C’è tempo fino al 31 agosto per assegnare la fascia speciale – spiega la showgirl Elisa Bagordo – Da anni questa fascia richiama un grande interesse, con oltre 40mila persone che visitano il sito. Alle concorrenti raccomando di impegnarsi per approdare alla finale: cinque giorni di preparazione all’hotel Mosella Suite di Sottomarina, che ospiterà la finale venerdì 17 settembre. Sarà un’occasione unica per vivere un’esperienza bellissima».

La battaglia a colpi di preferenze vede quattro giovani in corsa: tutte hanno preso parte ad alcune selezioni di questa undicesima edizione del concorso.

Per ora in testa con 14.515 preferenze è la trentina Giulia Lazzarin, 17 anni residente a Sover. Spiega di «aver finito il quarto anno del liceo Rosmini sezione economico-sociale a Trento. Ho la passione per il mondo dell'aviazione e il mio sogno nel cassetto e diventare pilota di aereo. Mi piace molto anche viaggiare perché amo conoscere nuove culture. Proprio per questo desiderio di conoscere nuove cose vorrei continuare gli studi una volta terminato il liceo. Inoltre mi considero una ragazza solare, determinata e matura».

Altra giovane in corsa per il titolo è la 19enne Sheila Mazzuccato, emiliana originaria di Padova con 13.166 preferenze. «Sono una ragazza normale con il sogno di lavorare nel mondo dello spettacolo e della moda - spiega Sheila-. Nella vita faccio la modella freelance, e il mio obbiettivo è fare del mio sogno e della mia passione, il mio lavoro e la mia realtà. Invece nel tempo libero: canto, scrivo canzoni, mi piace fare sport ed uscire con i miei amici. Al momento sto frequentando l'Accademia Artisti di Bologna per studi di cinematografia e di recitazione».

Al terzo posto della classifica temporanea la padovana la 18enne Serena Fortuzzi che ha totalizzato 7.079 voti, spiega di «praticare tennis a livello agonistico, in più mi piacciono molto tutti li sport in generale. Mi piace ascoltare la musica, fare foto». A quota 5.356 voti è la 16enne jesolana Chantal Martin «che spiega di aver suonato per nove anni il pianoforte e aver praticato vari tipi di danza nell’arco di 13 anni».