VENEZIA - La più votata del web è Vanessa Galli che ha vinto il titolo di Miss Venice-Gazzettino, legato al nostro quotidiano media partner del concorso di bellezza. Una battaglia a colpi di like terminata a mezzanotte dello scorso 31 agosto. La giovane ha raccolto 38.076 preferenze, stabilendo il record in undici anni in cui viene assegnato il titolo abbinato al Gazzettino. Vanessa, 15 anni padovana di Agna, alta 1,63, occhi azzurri, capelli di colore castano-biondo, frequenta il liceo artistico ad Este, le piace pattinare, sport che pratica da otto anni. «La battaglia sui social è stata avvincente, ho realizzato tante storie per raccontarmi - spiega Vanessa -Per raccogliere tante preferenze mi hanno aiutato mamma Beatrice, papà Giuseppe, mio fratello maggiore Riccardo e mia sorella minore Irene, che hanno fatto votare parenti, amici e tanti conoscenti. Mi hanno aiutato anche coinvolgendo i giovani dei centri commerciali di Albignasego, Padova e Rovigo». Aveva partecipato alla selezione di Caorle, senza conquistare alcun titolo, dove oltre alla passerella, aveva interpretato la cantante e attrice Ariana Grande, e presentato un video sul pattinaggio artistico, una delle sue passioni.

«Era la prima volta in cui ho provato a sfilare continua - è stato molto emozionate e divertente. Sono una ragazza abbastanza timida, mi sono iscritta a Miss Venice per gioco e questa avventura mi ha portato a sbloccarmi». Miss Gazzettino 2022 spiega di essere una ragazza intraprendente e le piace tutto quello che è arte, moda e fotografia. «Sono legata al territorio veneziano continua - Agna si trova vicino a Cona e al confine. A Venezia vado quasi ogni anno, mi piacciono i punti dove si trovano gli artisti, e le spiagge di Jesolo e Caorle sono meta di vacanze». Per lei assieme a tutte le finaliste l'appuntamento è il 7 settembre all'hotel Mosella suite di Sottomarina per tre giorni per preparare la finale in programma domenica 11 settembre. «Sono già emozionata all'idea continua Vanessa con tutta le fase che prevede la preparazione». La presentatrice Elisa Bagordo spiega che «le ultime ore sono state cruciali e decisive per decretare la nuova Miss Gazzettino, con un vero e proprio sorpasso nella tarda serata di ieri sera». Vanessa Galli è la prima vincitrice di una delle fasce speciali. A contendere il titolo è stata Veronica Giada Trabuio, 18 anni di Piove di Sacco che ha concluso la volata con 37.540 preferenze.