MIRANO - Ponte dell’immacolata rovinato dalla visita dei ladri per una famiglia di Campocroce in vacanza. Gli episodi di effrazione nelle case della frazione di Mirano continuano e durante lo scorso week end è toccata ad una famiglia in via Caroliega che fortunatamente non si trovava nell’abitazione.

“Il tutto è iniziato intorno alle 18.00 quando abbiamo sentito come se qualcuno con un trancino stesse tagliando la rete di recinzione della casa” commenta la figlia. “Siamo andati a controllare ma non abbiamo visto movimenti strani quindi ci siamo tranquillizzati e poi abbiamo deciso di uscire”. I ladri hanno probabilmente atteso che gli inquilini uscissero e hanno approfittato per agire indisturbati. “Sappiamo anche che alle 19.00 hanno provato ad entrare dalla nostra vicina ma il cane ha iniziato ad abbaiare, lei è corsa all’esterno e se ne sono andati”.

I ladri così hanno scelto di tornare nell’abitazione e continuare il lavoro iniziato in precedenza. “Anche noi abbiamo 4 cani di taglia medio grande ma evidentemente non hanno sortito lo stesso effetto”. I malviventi, infatti, hanno inizialmente provato a sfondare la vetrata vicino all’ingresso della casa ma “essendo un vetro antiproiettile e anti sfondamento lo hanno solo danneggiato senza riuscire a buttarlo giù” continua la giovane. “Si sono invece accaniti contro il portone d’ingresso letteralmente sfondandolo e togliendo il sensore dell’allarme”.

Molte delle abitazioni di Campocroce, frazione di Mirano che in particolare soffre di questo problema anche in virtù delle facilitate vie di fuga di cui i ladri dispongono, date dalla vasta area agricola circostante, sono munite di sistemi d’allarme e delle protezioni del caso, compreso il comitato di Campocroce Sicura che cerca di dare il massimo sostegno con delle uscite in auto di controllo del vicinato, ma pare che nulla sia sufficiente.

“Una volta entrati in casa hanno messo tutto sotto sopra. Non c’era più nemmeno un vestito all’interno degli armadi o un foglio dentro ai cassetti. Hanno rovistato ovunque. Spostato tutti i quadri, rubato tutto l’oro che avevamo in casa, avendo anche il tempo di fare una cernita di cosa portare via o meno perché hanno lasciano l’argento e gli oggetti placcati in oro. E chiaramente hanno preso tutti i contanti che hanno trovato”.

La figlia ha potuto solamente constatare l’accaduto una volta rientrata in casa intorno alle 22.00, trovando il portone spalancato. “Abbiamo immediatamente chiamato la Polizia ma nessuno ci ha risposto. Abbiamo quindi contattato i Carabinieri e a risponderci è stata la centrale di Mestre spiegandoci che avremmo dovuto aspettare finché non si fosse presentata la pattuglia del territorio. Dalla chiamata sono passati ben 45 minuti. Credo che sia vergognoso, considerando che sono una ragazza giovane e i miei genitori erano in vacanza, potevo anche trovarmi in difficoltà con i ladri in casa. Le forze dell’ordine ci hanno messo 45 minuti per arrivare e semplicemente constatare l’accaduto. Abbiamo paura”.

È notizia di pochi giorni fa che altri due appartamenti della zona fossero stati presi di mira sempre a Campocroce. Come da copione danni vari, finestre rotte e oro e contanti come bottino. Ladri impuniti anche in quella circostanza.