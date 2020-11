MIRANESE - Non c'è Covid che tenga: tornano in azione, come ogni anno in questo periodo, i topi d'appartamento, che in questo finale di 2020 non disdegnano neppure le ore diurne o serali per mettere a segno o tentare colpi nelle case, non importa se con gli inquilini all'interno o meno.



Anzi, in epoca di coprifuoco e limitazioni agli spostamenti, anche i ladri si adeguano e affinano la tecnica: sempre più spesso i furti avvengono in orario serale e con i proprietari all'interno. Attenzione dunque, soprattutto a chi ha l'abitazione su più piani. A lanciare l'allarme sono i gruppi di vicinato, che invitano a proteggersi maggiormente, non considerando un deterrente il solo fatto di essere in casa. Segnalare, inoltre, ogni episodio, anche tentativi falliti, alle forze dell'ordine. Gli esempi nelle ultime settimane non mancano e sembrano in aumento.



A Mirano, venerdì sera, nella zona di via Miranese, i ladri si sono introdotti in tarda serata in una casa, con gli inquilini all'interno che guardavano ignari la tv. Mentre la famiglia era al piano terra, gli intrusi hanno agito indisturbati in quello superiore, praticando un foro sugli infissi ed entrando nelle camere da letto, razziando soldi e ori. I proprietari non si sono accorti di nulla, con i rumori coperti dalla tv, se non quando sono saliti per andare a dormire. Come in altri episodi simili, l'ammanco c'è, qualche migliaio di euro, ma soprattutto c'è la sensazione di non sentirsi sicuri nemmeno in casa propria e vedere sparire effetti personali e ricordi di persone care. Altri furti sono stati messi a segno sempre a Mirano, in via Paganini e, sempre con la stessa tecnica, ai confini con Santa Maria di Sala: un paio di settimane fa, tra Campocroce e Caltana, i ladri erano entrati, sempre alle 22 di sera, mentre i proprietari erano in divano a guardare una partita in tv. Tentativi di intrusione sono stati segnalati anche in via Accoppè Fratte e a Veternigo. Movimenti sospetti anche a Noale e Martellago, dov'è di due giorni fa la notizia di un furto messo a segno a Olmo proprio mentre la proprietaria stava rincasando e ha potuto solo intravvedere i ladri in fuga. Tentativo riuscito e riproposto, nelle stesse ore in altre villette del territorio. Potrebbe trattarsi della stessa banda specializzata in furti lampo e che non teme la presenza di inquilini all'interno.

