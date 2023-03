MIRANO - Ennesimo furto al deposito del Mirano Summer Festival. Attrezzature rubate per oltre 10mila euro. Comprensibilmente amareggiato il parton del Festival, Paolo Favaretto visto che è il secondo furto in pochi mesi. I ladri, entrati in azione intorno alle sei di sera, hanno agito indisturbati portando via molte delle attrezzature che sarebbero dovute servire all'allestimento del festival musicale che si appresta proprio in questi giorni a chiudere la programmazione.

INDISTURBATI

«Siamo molto avviliti per l'accaduto - dice Favaretto - questa è la seconda volta che subiamo un furto come questo. Hanno scardinato la porta d'ingresso e divelto l'inferriata sulla finestra nel retro. Hanno agito totalmente indisturbati perché dietro al capannone ci sono solo campi». Quadri elettrici di grandi e piccole dimensioni, cavi, stampanti e registratori di cassa: questo il bottino. I ladri sembra siano entrati da dietro in quanto davanti allo stabile c'è una sbarra con un lucchetto, rimasto intatto. «Devono per forza essere stati più di due perché il materiale è molto pesante da trasportare e sicuramente avevano un mezzo per portare via il maltolto - continua Favaretto - Non possiamo più rimanere in questo posto. Per ora ci porteremo a casa il materiale che resta, ce lo divideremo un pò ciascuno perché non possiamo più rischiare. Io credo siano state persone che sapevano bene cosa avrebbero trovato. Forse chissà sono gli stessi dell'altra volta, tornati per finire il lavoro».

I Carabinieri hanno solo potuto registrare quanto avvenuto per la seconda volta. «Avevamo anche installato delle luci all'esterno ma le hanno prese a sassate - spiega Favaretto che però ammette di non aver pensato di installare un sistema di sicurezza - avevamo appena iniziato a riprenderci dal furto dei primi di gennaio». In quell'occasione infatti i ladri, nello stesso edificio rubarono beni per oltre 20mila euro portando via computer nuovi acquistati l'anno scorso, telecamere, cavi elettrici, rilevatori del suono, mixer. Ma all'interno del capannone non si trova solo materiale elettrico ma anche friggitrici, colonne frigo, mixer e luci. «Ora dovremo pensare a come ricomprare tutto il materiale che ci hanno sottratto in questi mesi. Dovremo necessariamente pensare di spostarci definitivamente. Negli ultimi 10 anni ho subito oltre 25 furti, tra la mia abitazione privata, la mia carrozzeria e ora anche al Summer. Insieme a tutti i volontari dell'Associazione Volare, ci stavamo preparando, proprio in questi giorni, per la presentazione al pubblico del programma del prossimo Mirano Summer Festival, con tante novità ed iniziative soprattutto a sfondo sociale. Questa ennesima vicenda - conclude - ci rattrista ma non ci scoraggia».