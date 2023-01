SALZANO/MIRANO - Prima una macelleria ed una farmacia a Salzano e poi un’altra macelleria a Mirano. La scorsa notte i ladri hanno lavorato sodo pur di arraffare quanto era possibile, peccato che nel caso della farmacia provvidenziali sono stati i paletti a protezione del marciapiede d’ingresso che hanno fatto naufragare la spaccata che era stata programmata con l’auto all’ingresso. I tre colpi sono stati fatti con un’auto Peugeot che è stata ripresa da alcune telecamere ma che sicuramente è stata rubata. Al proprietario del veicolo, quando verrà ritrovato, oltre al furto ci sarà anche la conta dei danni patiti con il mezzo usato come testa d’ariete.

Primo colpo a Mirano

Primo colpo a Mirano nella strada molto centrale di via Dante al civico 66. In questo caso i malfattori sono stati intelligenti e prima di usare la tecnica dello sfondamento con l’auto hanno capito che il vetro della porta d’ingresso era blindato e così con “alta specializzazione “ hanno sfilato il vetro e lo hanno appoggiato in parte sul muro come racconta Sergio uno dei soci della macelleria Seven Stars srl. Entrati nella macelleria hanno portato via 90 euro che era il fondo cassa del negozio. Il furto è successo nel cuore della notte ma solo verso le 6 il fornaio che si trova a fianco della macelleria, uscendo per le consegne del pane, aveva notato la porta senza il vetro e le luci accese della macelleria, dando l’allarme.

Spaccata con l'auto

Spaccata con l’auto invece alla macelleria Sovegni a Salzano a fianco della banca Intesa in via Roma. Qui invece un’auto Peugeot di cui forse le telecamere hanno ripreso anche la targa, ma sicuramente rubata, hanno scardinato la porta d’ingresso per un danno di oltre 5 mila euro. Dalla macelleria gestita da Sandro Garbui e Paolo Bernardi è stato portato via il fondo cassa di 300 euro. Un passante verso le 3 e mezza della scorsa notte ha visto il danno all’ingresso della macelleria, allertando i carabinieri e poi suonando all’abitazione della famiglia Sovegni proprietaria dell’immobile.«Siamo arrivati verso le 4 del mattino in macelleria - afferma Sandro uno dei due soci- ma nonostante tutto il disastro che hanno arrecato siamo riusciti ad aprire senza ritardi di sorta la macelleria alla nostra clientela ieri mattina". E’ andata male invece per i ladri alla farmacia San Pio X che si trova alla rotonda tra la via Roma e Circonvallazione. Verso le 4 sempre la Peugeot rubata non è riuscita a sfondare e passare tra i paletti che ci sono di fronte al marciapiede d’ingresso alla farmacia non creando grossi danni all’immobile.