FELTRE - Sfonda la porta d'ingresso del bar Torrefazione di Feltre e, una volta all'interno, ruba il fondo cassa. È questo quanto accaduto la scorsa notte in Largo Castaldi a Feltre. L'autore del gesto è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona e, i filmati, sono ora al vaglio delle forze dell'ordine che cercheranno di cogliere elementi utili all'individuazione del ladro.

IL RACCONTO

A raccontare quanto accaduto è Roberto Marchet, della Torrefazione. Questa mattina (ieri per chi legge) intorno alle 6.15 sono arrivato in Largo Castaldi come al solito per sistemare ed aprire il locale. Quando sono arrivato all'angolo dello stabile ho notato la mia cassa abbandonata a terra ed ho capito subito che qualcosa era successo. Marchet ha quindi svoltato l'angolo e quello che era un forte presentimento è diventato una certezza. La porta era stata sfondata e qualcuno si era introdotto all'interno. «Il furto è avvenuto tra l'1 e 30 e le 2, come confermano i filmati delle telecamere spiega il titolare -. L'uomo ha probabilmente tagliato lo spesso vetro con un diamante, per poi sfondarlo, forse a calci o con qualche attrezzo. Dalle telecamere è difficile capire. Una volta all'interno ha puntato solo sulla cassa, portando via l'irrisorio fondo che c'era. Alla fine sono più i danni che ha fatto che quello che ha portato via». Quello che è certo è che si tratta di una persona sola. Ora spetterà ai carabinieri della compagnia di Feltre, recatesi sul posto per i rilievi, capire cos'è accaduto e cercare di individuare e fermare l'autore dell'atto delittuoso. L'ora tarda chiaramente non aiuta ma, dato il rumore che è stato fatto, appare strano che nessuno abbia sentito nulla.

LA RABBIA

Marchet esprime grande amarezza per quanto accaduto, ma punta anche il dito contro alcune scelte dell'Amministrazione comunale. «Comprendo benissimo qual è la situazione energetica del comune afferma ma avere un buio pesto, senza neppure una luce, dalle 24 alle 6 del mattino in centro città vuol dire dare campo libero a chi vuole compiere atti delittuosi. Anche perché ad una certa ora si spengono anche le vetrine dei negozi, per cui è un buio totale. Come commerciante del centro questa situazione non l'accetto, perché i ladri possono fare quello che vogliono».

LE CONTROMISURE

Il tema della sicurezza è uno dei cavalli di battaglia dell'amministrazione Fusaro e, in particolare, dell'assessore Alberto Curto che, a seguito del furto avvenuto, conferma la ferma volontà di intervenire in modo deciso per cercare di bloccare questi fenomeni. «Abbiamo già attivato alcune misure per contrastare i furti e altri delitti di questo tipo afferma Curto -. Il primo riguarda l'implementazione degli impianti di videosorveglianza cittadini, rispetto ai quali è già stata effettuata una ricognizione precisa dell'esistente. A breve avremo modo di presentare il nuovo piano di investimenti al riguardo, a cui abbiamo già accennato anche nei giorni scorsi in relazione al distretto del commercio di Feltre e Pedavena. Proprio questa mattina (ieri per chi legge) ho avuto al riguardo un incontro con il comandante della polizia locale Filiberto Facchin e con altri membri di giunta». Questo quindi quello che l'Amministrazione può fare ma «Restano al tempo stesso validi gli inviti ai cittadini a segnalare alle Forze dell'ordine eventuali movimenti o comportamenti sospetti che consentano di scongiurare atti delittuosi come quello commesso ai danni della Torrefazione in Largo Castaldi la scorsa notte» conclude Curto.