MARCON - Assunte due donne rifugiate provenienti dall'Afghanistan e dalla Somalia alla San Marco Group: inserite nel reparto confezioni. Due donne, provenienti dall'Afghanistan e dalla Somalia, sono state formate e successivamente inserite in San Marco Group, azienda delle vernici professionali di Marcon, nell'ambito di un progetto di inserimento lavorativo di rifugiati e persone in condizioni di vulnerabilità. L'iniziativa è condotta in collaborazione con la Fondazione Human Age Institute, del Gruppo Manpower e il progetto Sistema accoglienza integrazione (Sai) di San Donà di Piave.

Le due nuove entrate sono state inserite nel reparto confezioni con contratti part-time su loro richiesta. Si tratta, è spiegato, di un primo step per un'attività articolata, che si prevede di ampliare ulteriormente in base alle segnalazioni provenienti dal progetto Sai e che comporta il coinvolgimento attivo dei dipendenti nel processo di accoglienza e integrazione.

«L'apertura del Gruppo a persone provenienti da paesi che versano in condizioni di guerra e povertà - spiega Mariluce Geremia, vicepresidente e responsabile delle risorse umane di San Marco Group - sta già incontrando una risposta positiva. I nuovi arrivati sono stati accolti con entusiasmo e questo ci incoraggia a pensare che il percorso si possa ulteriormente evolvere, con interessanti sviluppi. Il nostro ambizioso obiettivo - conclude - è ora fare da apripista a quella integrazione positiva e necessaria che parte dal lavoro e dall'indipendenza economica».