Afghanistan, scuole vietate alle bambine oltre i 10 anni. L'Onu: «Apartheid di genere»

Questo mercoledì mattina, le ragazze afghane delle scuole medie e superiori sono state nuovamente private dell'inizio dell'anno scolastico. È l’unico paese al mondo in cui è stata vietata l’istruzione delle ragazze dopo la scuola primaria.

Cos'è il niqab, quando è vietato indossarlo in Italia e le differenze con Burqa e Hijab

L’Afghanistan è l’unico paese al mondo in cui è stata vietata l’istruzione delle ragazze dopo la scuola primaria. Sono apparse alternative online, ma sono riservate alle ragazze adolescenti con accesso a Internet e non impediscono loro di restare indietro a livello accademico rispetto ai ragazzi.

Le autorità talebane hanno imposto un’interpretazione ultrarigorosa dell’Islam di cui le donne sono i principali bersagli, in nome di una politica definita dalle Nazioni Unite “apartheid di genere”.

«Sono un talebano, faccio saltare l'aereo», ma è uno scherzo. Allarme sul volo fa alzare caccia: passeggero rischia maxi-multa

«L'anno scolastico inizierà in tutte le province quando suonerà la campana durante una cerimonia» organizzata presso la scuola Amani a Kabul, ha annunciato martedì il ministero. È in questa grande scuola della capitale che tradizionalmente viene inaugurato l'anno scolastico in Afghanistan. Ma ancora una volta soltanto i maschi potranno avere accesso agli istituti scolastici.

I talebani hanno vietato alle ragazze di età superiore ai 10 anni di frequentare le classi della scuola primaria introducendo l’ultima serie di restrizioni contro l’istruzione femminile. Funzionari del Ministero dell’Istruzione governato dai talebani hanno detto ai presidi delle scuole e dei corsi di formazione a breve termine che «nessuna ragazza di età superiore ai 10 anni è autorizzata a studiare alle scuole primarie», ha riferito la BBC Persian.

Una studentessa della prima media – per la quale i talebani avevano consentito l’istruzione l’anno scorso – ha affermato che le ragazze di età superiore ai 10 anni non possono entrare a scuola. In alcune province, le autorità locali del “Ministero per la predicazione e l’orientamento” hanno separato le ragazze in base all’età, aggiungendo che i funzionari hanno chiesto ai presidi della scuola femminile di mandare a casa le studentesse oltre la terza elementare.