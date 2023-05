Meno carne e colazione gratis: una mensa dal cuore green alla San Marco group

MARCON (VE) - Un menu che limita la carne a favore di prodotti stagionali e a filiera corta, la prima colazione gratis per tutti i dipendenti e la possibilità di acquistare contenitori per portare a casa il cibo in eccesso con ricavato in beneficenza. Sono alcune tra le principali innovazioni introdotte dalla nuova mensa aziendale di San Marco Group, società delle pitture e vernici professionali di Marcon (Venezia) che sarà inaugurata domenica 14 maggio. «I Giardini», questo il nome del locale che può servire fino a 500 addetti, oltre a promuovere una dieta sana e di scelte alimentari sostenibili, comprende spazi per l'inclusione sociale e la convivialità attraverso una ampia «agorà» di 600 metri quadrati che include una caffetteria, salette riservate e area relax.

Nell'offerta della cucina spiccano i piatti a base di vegetali, dalle centrifughe alle insalate, dalle poké alle zuppe, con ricette realizzate in collaborazione con lo chef stellato Pietro Leemann.