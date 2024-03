Vincita da oltre 216mila euro al 10eLotto a Montebelluna. La bea bendata ha baciato anche Cavaion Veronese, Vicenza e Marcon

MONTEBELLUNA (TREVISO) - La dea bendata bacia Montebelluna, vinti oltre 216mila euro con l'estrazione di sabato 16 marzo. La combinazione vincente? 6-10-37-62 sulla ruota di Genova con l'opzione Lottopiù.

A riportare la vincita Agipronews che sottolinea anche come nell'ultimo concorso del Lotto siano stati distribuiti 15,7 milioni di euro (286,1 milioni da inizio 2024).

Le altre vincite in Veneto

Ma le vittorie in Veneto non si fermano a quella di Montebelluna. A Cavaion Veronese, in provincia di Verona, con il gioco 10eLotto sono stati vinti 20mila euro con un "8 Doppio Oro" in un'estrazione frequente. Vincita sostanziosa anche a Vicenza con 16mila euro portati a casa con un "4 Doppio Oro" in un'estrazione frequente e 15mila euro a Marcon, nel Veneziano, con un "6 Doppio Oro". L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 13,4 milioni di euro, per un totale di 859 milioni da inizio anno.