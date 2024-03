Vinti 60mila euro al 10eLotto a Castello di Godego. Baciato dalla dea bendata anche il Veneziano con 20mila euro

CASTELLO DI GODEGO (TREVISO) - La dea bendata bacia Castello di Godego, vinti 60mila euro. Un fortunato vincitore o una fortunata vincitrice, non è dato sapersi, ha vinto al gioco 10eLotto grazie ad un 8 Doppio Oro in un'estrazione frequente ben 60mila euro. È quindi in Provincia di Treviso la vincita più alta registrata e riportata da Agripronews che segnala anche 20mila euro vinti a Venezia granzie sempre ad un 8 Doppio Oro. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 23,9 milioni di euro, per un totale di 834 milioni da inizio anno.