Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di giovedì 14 marzo 2024: nessun 6 né 5+

Lotto, Superenalotto e 10eLotto, estrazioni di giovedì 14 marzo 2024: su Gazzettino.it in diretta a partire dalle ore 20 tutti i numeri vincenti in tempo reale, con il jackpot del Superenalotto che vale oggi 74,5 milioni di euro. Nessun 6 né 5+, centrati cinque "5" da oltre 37 mila euro. Il Jackpot disponibile per la prossima estrazione sale a 75,1 milioni.

>>SCORRI LE SCHEDE PER NUMERI VINCENTI E QUOTE>>

Lotto, estrazione di giovedì 14 marzo 2024

Lotto, l'estrazione di giovedì 14 marzo 2024: dalle ore 20 in diretta su questa pagina minuto per minuto le estrazioni dei numeri del Lotto.

LOTTO, LE RUOTE

BARI 18 79 33 13 66

CAGLIARI 30 83 61 69 20

FIRENZE 51 85 18 9 73

GENOVA 30 48 67 88 71

MILANO 47 89 72 27 54

NAPOLI 87 13 4 40 88

PALERMO 44 86 76 9 63

ROMA 47 23 26 67 17

TORINO 80 24 11 38 18

VENEZIA 63 1 32 56 37

Superenalotto di giovedì 14 marzo 2024

Superenalotto, l'estrazione dei numeri vincenti di oggi giovedì 14 marzo 2024: non conosce sosta la caccia alla sestina vincente. Dopo il 6 da oltre 85 milioni centrato a Rovigo il 16 novembre 2023, oggi giovedì 14 marzo ci sono in palio 74,5 milioni di euro per il 6.

SUPERENALOTTO, LA COMBINAZIONE

68 55 51 23 14 76

Numero Jolly 77

Numero SuperStar 86

10ELOTTO I NUMERI VINCENTI

1 13 18 23 24 30 33 44 47 48 51 61 63 79 80 83 85 86 87 89

NUMERI EXTRA: 4 9 11 26 27 32 38 40 56 66 67 69 72 76 88

NUMERO ORO: 18

NUMERO DOPPIO ORO: 18 79

SUPERENALOTTO, LE QUOTE

punti 6 0 € 0,00

punti 5+1 0 € 0,00

punti 5 5 € 37.503,00

punti 4 544 € 351,77

punti 3 21.151 € 27,20

punti 2 328.065 € 5,44