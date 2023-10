Bus con 35 persone a bordo colpito da un grosso sasso in autostrada: cenrtato il parabrezza, a pochi centimetri dall'autista

PADOVA - Un pullman di un'azienda di trasporti di Mareno di Piave (Treviso), all'interno del quale viaggiavano 35 persone provenienti dalla zona di Conegliano e dirette ad Urbino per una gita di piacere, è stato colpito da un grosso sasso mentre percorreva lo svincolo che dall'autostrada A4 si immette sulla A13, a Padova.

Il fatto è accaduto intorno alle 6,30 di questa mattina e, data l'oscurità, nessuno degli occupanti sembra aver notato sagome umane su cavalcavia nelle vicinanze. L'oggetto - un sasso o un frammento di laterizio - ha colpito la parte anteriore sinistra del parabrezza, a pochi centimetri dal conducente, senza tuttavia rompere il cristallo. Il guidatore ha così potuto arrestare il mezzo in sicurezza per far intervenire la Polizia stradale, che sta conducendo accertamenti sulla natura del corpo caduto e su eventuali responsabili.

Il bus stava procedendo, secondo quanto riferito, incolonnato con altri mezzi diretti a Roma per prendere parte alla manifestazione sindacale della Cgil.