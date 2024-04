Legnaro. La mensa del campus di Agripolis sarà rinnovata: Esu pronta a investire

PADOVA - Gli universitari del Bo distaccati nel campus Agripolis di Legnaro presto potranno godere di una mensa rinnovata grazie a importanti investimenti da parte di Esu Padova. L'iter che ha portato a questo risultato si protrae dal 4 ottobre 2021, quando liquidata la società strumentale Esu Gestioni e Servizi l'ente per il diritto allo studio universitario ha assunto la gestione diretta e tramite proprio personale del servizio di ristorazione ad Agripolis. «Un impegno gravoso - sottolinea Giuseppe Maschera, presidente di Esu Padova - prima sul delicato fronte della chiusura della società che per vent'anni ha garantito l'attività di somministrazione pasti agli studenti, poi nella fondamentale organizzazione e attivazione del nuovo servizio».

Mensa Agripolis, cosa farà Esu

Ora manca poco alla sottoscrizione del contratto per l'acquisizione in comodato gratuito dall'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel settore primario (già Veneto Agricoltura), sino al dicembre 2035, del 34% della proprietà superficiaria della Ristorazione Agripolis (il resto è di proprietà dell'Università). Raggiunto questo accordo, la volontà di Esu è continuare ad investire sulla struttura e sui servizi erogati. «La disponibilità diretta della struttura per un periodo di 11 anni, grazie alla parallela convenzione con l'ateneo che ci mette a disposizione il restante 66%, ci consente di investire in termini economici e di programmazione - continua Maschera -. I 22 dipendenti (di cui 1 responsabile, 1 capocuoco, 2 cuochi, 13 addetti ai servizi di mensa, 4 addetti ai servizi bar e 1 magazziniere) dall'inizio dell'anno hanno erogato oltre 420 pasti al giorno, per un totale di 24.789 pasti, sicuramente destinati ad aumentare rispetto ai 92.355 pasti del 2023».

La pizzeria

Per ampliare il servizio offerto e andare incontro ai gusti e alle esigenze degli ospiti, da marzo 2024 è stata attivata anche la pizzeria. Non solo: il consiglio di amministrazione dell'ente, in sede di approvazione del bilancio 2024, ha reso disponibili 130mila euro per sostituire le 13 attrezzature da cucina più vetuste, alcune già consegnate e altre in consegna. «Uno sforzo importante - afferma Maschera - che verrà ripetuto con i bilanci dei prossimi anni, a testimonianza della volontà aziendale di puntare sul miglioramento non solo della qualità del servizio ma anche delle condizioni di lavoro dei nostri collaboratori». Oltre alla ristorazione ad Agripolis Esu gestisce anche una residenza universitaria, dando un posto letto a 24 studenti capaci e meritevoli.