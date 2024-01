PADOVA - Ad Agripolis, sede della Scuola di agraria e medicina veterinaria dell’Università di Padova, mercoledì prossimo si terrà la giornata dedicata alla salute e alla protezione animale, che culminerà con il rito della benedizione riservato esclusivamente agli animali ricoverati all’Ospedale veterinario, secondo la tradizione di sant’Antonio Abate, protettore degli animali domestici, impartita dall’arciprete di Legnaro, Daniele Prosdocimo.

IL PROGRAMMA

Prima della benedizione si terrà anche un incontro con esperti di animali esotici da compagnia, che metteranno a disposizione le proprie conoscenze su questi temi. «L’istituzione della Giornata della salute e della protezione animale in una data simbolica quale è il 17 gennaio, ricorrenza di sant’Antonio Abate, è un’idea condivisa con i colleghi sin dall’inizio della mia direzione – ha spiegato Alessandro Zotti, direttore del Dipartimento di Medicina animale, protezione e salute dell’ateneo padovano –. La ricerca della protezione degli animali per la salvaguardia della comunità rispecchia l’anelito antropologico alla Salute globale, ossia la percezione dell’intima correlazione tra la salute dell’uomo e quella degli animali. Siamo voluti partire da quel rituale della benedizione degli animali, intimamente correlato alle tradizioni di questi territori, associandogli una giornata di studio rivolta agli studenti, ai colleghi e ai vari stakeholders del mondo veterinario».

LE TEMATICHE

Il direttore Zotti auspica che l’iniziativa possa diventare un appuntamento fisso anche in futuro. «Il focus del convegno di quest’anno, prima edizione assoluta di quella che ci auguriamo diventi per la Medicina veterinaria una tradizione nella tradizione, verterà – aggiunge Alessandro Zotti – sui cosiddetti nuovi animali da compagnia, ossia alcune specie di uccelli e rettili soprattutto esotici, la cui presenza nelle case anche dei padovani è sempre più numerosa e per cui sono richieste sempre maggiori conoscenze specialistiche. In primis per la loro salute, ma anche per quella degli umani che a essi sono vicini ogni giorno». L’evento, organizzato dal Dipartimento Maps al Campus Agripolis, inizierà alle 14.30. È gratuito e aperto al pubblico, ma per partecipare è necessario iscriversi.