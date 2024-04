Padova. Studenti e centri sociali cercano di entrare al Bo al grido di «Libertà per Gaza»: scontri con la polizia

PADOVA - Scontri tra manifestanti e forze dell'ordine di fronte a Palazzo Bo, cuore dell'Università di Padova. Questo pomeriggio, 9 aprile, gli studenti di Udu e i centri sociali si sono dati appuntamento prima della riunione del Senato accademico e al grido di «Libertà per Gaza» hanno cercato di entrare.

La polizia in tenuta antisommossa lo ha impedito: nessun manganello, solo spinte per allontanare i manifestanti. Due i tentativi di entrare in Ateneo: prima dalla porta laterale, in via San Francesco, e poi dal Cortile Antico.

La protesta ruota attorno alla mozione sulla partecipazione del Bo al bando Maeci. La mozione messa all'ordine del giorno proviene dalla componente studentesca di Udu, nella convinzione che la collaborazione scientifica con i ricercatori israeliani possa favorire le operazioni militari nella striscia di Gaza. «Questa mozione è volta a intaccare le relazioni tra il Bo e Israele nei settori di collaborazione scientifica e nei rapporti con le aziende belliche - spiega la senatrice Emma Ruzzon, che oggi indosserà una maglietta con scritto "cessate il fuoco" - La mozione riguarda anche gli accordi bilaterali con le singole università israeliane, che in più casi collaborano strettamente con le Forze di Sicurezza, contribuendo al progresso tecnico di uno Stato che sta commettendo un genocidio». La mozione sottoscritta da sei senatori segue la scia già tracciata dalla Normale di Pisa, dove il Senato ha chiesto al Ministero degli Affari Esteri di specificare le finalità della collaborazione scientifica del bando Maeci, per evitare che le ricerche scientifiche possano avere risvolto bellico.(video di Marco Miazzo)