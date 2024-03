Padova. Con la bandiera israeliana al banchetto pro Palestina. Ruffini: «Una provocazione sulla pelle di 30 mila civili morti»

PADOVA - Scintille domenica mattina, 24 marzo, in Prato della Valle a Padova tra militanti pro Palestina e due sostenitrici di Israele. Ad avvinarsi al banchetto che raccoglieva le firme in vista delle elezioni Europee per la lista Pace Terra e dignità che fa capo a Michele Santoro e a cui aderisce anche Rifondazione comunista - dove assieme quelle della pace non mancavano certo le bandiere palestinesi – sono state due ragazze e, una di queste aveva sulle spalle la bandiera israeliana.

La provocazione

«Provocazione al banchetto della lista Pace Terra Dignità, questa mattina a Padova – ha denunciato ieri sul suo profilo Facebook Daniela Ruffini, esponente di Rifondazione comunista e già assessora alla Casa della giunta Zanonato - Mentre stavamo smontando il banchetto sono arrivate due ragazze. Una sventolava la bandiera israeliana mentre l'altra filmava, un tentativo di cercare una reazione da sfruttare poi mediaticamente.

«Free Palestine, assassini» ha urlato alla ragazza che sventolava la bandiera dello Stato di Israele Paolo Benvegnù, già segretario regionale di Rifondazione. «Criminali, avete sulla coscienza 10mila bambini morti» ha rincarato la dose un altro militate. Dal canto suo, la ragazza ha preferito non rispondere e, dopo qualche minuto, se n’è andata.