Studente trova una moneta da un euro nella "zuppetta" servita alla mensa universitaria

di Federica Cappellato

PADOVA - Una, suo malgrado d'oro. Non capita tutti i giorni di pescare neldi verdure, tra zucchine, carote, pomodori e piselli,. E' quello che è capitato ieri all'ora di pranzo a unodi Ingegneria dell'Energia. Il ragazzo, ventidue anni, ha rinvenuto la moneta in un piattoche nel menù proponeva la zuppetta del giorno. E, sconcertato, ha postato testimonianza del curioso rinvenimento suriservata a quanti desiderano insultare, fare una critica costruttiva o proporre qualcosa in maniera calorosa a persone, gruppi, istituzioni, servizi, in quel vasto mondo giovanile che ruota attorno all'Ateneo di Padova.I messaggi sono anonimi, ma la mano che lancia il sasso può palesarsi qualora sia l'estensore della protesta a desiderarlo. Come è successo nel caso del giovane, che racconta: «E' successo oggi (ieri, ndr), all'incirca alle ore 14, e non ho segnalato la cosa solo perché ero di fretta. Non so se insultare o ringraziare la mensa Piovego...»...