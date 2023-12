San Marco group, l'azienda promuove il supporto alla genitorialità: nel 2023 raddoppiate le nascite tra dipendenti

MARCON (VENEZIA) - Un premio da 900 euro verrà versato da San Marco Group, azienda di Marcon (Venezia) leader nel settore delle pitture e vernici per l'edilizia, ai suoi 280 dipendenti in Italia, come premio al termine del 2023.

Nel prossimo triennio, San Marco Group prevede più di 100 nuove assunzioni, e percorsi di prevenzione a tutela della salute.

«Il numero delle nascite in questo 2023 è addirittura raddoppiato - commenta Mariluce Geremia, vice presidente e responsabile HR -. Il percorso di supporto alla genitorialità condivisa, pertanto, è stato accolto con entusiasmo e richiesto da diversi dipendenti, in quanto prevede iniziative tese a sostenere economicamente le nuove famiglie. Continueremo, quindi, ad accompagnarle affinché possano vivere al meglio questo delicato momento». Fra i corsi di formazione previsti vi è quello di «sopravvivenza per neogenitori», con approfondimenti su temi come la gestione della rete familiare allargata, le ripercussioni dei nuovi ruoli sulla coppia, l'educazione all'affettività dei piccoli.