Gaza, nel sesto mese della decima guerra fra palestinesi e israeliani si tenta di nuovo la via della diplomazia per fermare la carneficina che dal 7 ottobre, giorno dell'attacco di Hamas a Israele, ha causato la morte di oltre 1.300 civili israeliani e, secondo Hamas, a oltre 32mila (74mila i feriti), senza contare le vittime in Cisgiordania dove pure è alta la tensione.

E mentre si tenta la via della diplomazia per arrivare almeno a una tregua, da Tel Aviv ripartono pesanti accuse al segretario generale delle Nazioni unite che spinge perché si possano far entrare nella Striscia gli aiuti umanitari per alilmentare almeno di milione di palestinesi alla fame. L'allarme è da tempo alto anche da parte dell'Unicef: «Mai prima d'ora così tanti bambini di Gaza avevano avuto bisogno di cure mediche».

Una situazione che ha impedito a Israele di criticare pesantemente l'Onu.

Sotto la guida di Antonio Guterres, «l'Onu è diventato un ente antisemita e anti Israele che protegge e incoraggia il terrore». Lo scrive su X il ministro israeliano degli Esteri, Israel Katz, in un nuovo durissimo attacco al segretario generale delle Nazioni Unite. «Guterres - ha scritto Katz - si è messo oggi sul lato egiziano del valico di Rafah e ha accusato Israele per la situazione umanitaria a Gaza, senza condannare in alcun modo i terroristi dell'Hamas-Isis che hanno saccheggiato gli aiuti umanitari, senza condannare l'Unwra che coopera con i terroristi, e senza chiedere il rilascio immediato e senza condizioni di tutti gli ostaggi israeliani».