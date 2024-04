SAN DONÀ - Nella serra coltivava piante di marijuana al posto di insalata, zucchine e pomodori. Oltre cinquecento piante quelle che gli uomini del Commissariato di Polizia avrebbero trovato e sequestrato. E non per opera di un isolato “imprenditore” della droga: secondo indiscrezioni, infatti, dietro a questo tipo di coltura ci sarebbe stata una vera e propria organizzazione. Più persone (non è dato a sapere quante, le indagini sono ancora in corso e vige il più stretto riserbo da parte degli inquirenti), ognuna delle quali con un suo ruolo: chi si occupava dell’organizzazione, chi si occupava direttamente della coltivazione, chi, probabilmente, teneva i contatti con quanti si occupavano dello smercio “al dettaglio” della sostanza stupefacente. La serra per la coltivazione della marijuana, che non sarebbe l’unico tipo di stupefacente rinvenuto, si trova a ridosso di un casolare di via Piveran, alla periferia di San Donà.