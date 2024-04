VICENZA - Quasi 150 persone sono state identificate e controllate nel corso di un blitz messo a segno dalle forze dell'ordine nel «cuore» di Vicenza e finalizzato alla prevenzione e al contrasto della criminalità diffusa, dello spaccio di stupefacenti e dell'immigrazione irregolare. Monitorata l'area compresa a ridosso delle stazioni ferroviarie e degli autobus e le zone a ridosso del centro storico. Delle persone fermate, 67 erano stranieri, di cui 27 con precedenti penali, ma sono stati controllati anche 9 veicoli e 7 tra esercizi pubblici. Un 43enne originario del Marocco, rintracciato all'interno di un parco cittadino, è stato denunciato perché presente in violazione della misura di prevenzione del foglio di via dal Comune di Vicenza . L'attività è stata svolta in sinergia tra Questura (in particolare Volanti e Ufficio immigrazione), polizia ferroviaria, Reparto prevenzione crimine di Padova, carabinieri e polizia locale