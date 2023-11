SESTO AL REGHENA - Si rivolge al Pronto soccorso per farsi visitare, ma in attesa di essere ricevuto dal medico dà in escandescenze e si scaglia verso due infermiere, procurando serie lesioni a entrambe. Una con prognosi di un mese per la frattura al costato riportata dopo essere stata colpita. Il comportamento violento costa al ragazzo un processo. Dovrà infatti comparire davanti al giudice per rispondere dell’aggressione avvenuta all’ospedale di Portogruaro il 30 maggio del 2022.



IL FATTO

Fino a quel momento sembrava un normale lunedì lavorativo con un numero di accessi nella norma. In sala d’aspetto diversi pazienti attendevano il proprio turno, tra questi anche il giovane protagonista dei fatti accompagnato dal padre. Già all’arrivo in struttura il ragazzo, con problemi psichici, mostrava uno stato di agitazione e, probabilmente spazientito dalla lunga attesa, perdeva il controllo. Inizialmente se la sarebbe presa con un utente come lui che attendeva di essere visitato, poi la furia contro le due infermiere. Una è stata spintonata e colpita con violenza. La donna, originaria di Sesto al Reghena, ha riportato una frattura al costato per la quale è stata diagnosticata la prognosi di almeno trenta giorni. Allertati immediatamente i carabinieri, il giovane è stato nel frattempo trattenuto dai colleghi delle due operatrici di emergenza. All’arrivo delle forze dell'ordine il 19enne, già noto per aver creato situazioni di disagio con i suoi comportamenti imprevedibili e violenti, è stato identificato e denunciato per lesioni e interruzione di pubblico servizio.

Paziente fuori di sé minaccia con il coltello il medico in reparto, il brutto episodio nel veneziano



IL PROCESSO

Mercoledì 6 dicembre inizierà il processo a carico del giovane, che dovrà rendere conto delle proprie azioni. Si tratta dell’ennesimo episodio di aggressione nei confronti del personale sanitario.