CAVALLINO TREPORTI - ​Tre ladri entrano con il passamontagna in villa, aggrediscono mamma e nonni. Il figlio li affronta e gli sparano a una gamba. È accaduto oggi, domenica 18 febbraio, intorno alle 19 in località Ca' Ballarin, in via Pordelio 224.

La dinamica

Tre malviventi si sono introdotti in una villa a tre piani.

Al piano terra c'era la coppia di nonni di 83 e 80 anni. La nonna ha iniziato a urlare ed è stata bloccata da uno dei tre. Al piano superiore si trovavano marito e moglie con uno dei figli. La mamma è scesa di corsa, ma i malviventi le sono andati incontro e l'hanno bloccata. Anche lei ha iniziato a urlare. A quel punto sono scesi il papà Maurizio Biondo, 62 anni, che è stato preso a pugni e il figlio A.B. 34enne. Quest'ultimo li ha affrontati e ha liberato la mamma. Ma i ladri gli avrebbero sparato almeno un colpo di pistola al ginocchio. Il giovane è stato trasportato in elicottero in ospedale. I malviventi sarebbero fuggiti a piedi e ora è caccia all'uomo.