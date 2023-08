Scontro tra auto e moto sulla costiera triestina. Feriti i due motociclisti. Rallentamenti al traffico

TRIESTE - Disagi al traffico sulla strada costiera triestina, dove a causa di uno scontro tra un'auto e una moto, si sono registrati rallentamenti.

L'incidente si è verificato poco prima di mezzogiorno di oggi, mercoledì 16 agosto. I due ragazzi in sella alla due ruote sono stati sbalzati, cadendo sull'asfalto. Soccorsi dagli operatori sanitari giunti sul posto, i due sono stati trasportati in ospedale in condizioni non gravi. Non hanno riportato ferite i passeggeri dell'auto. Intervenuti i Carabinieri di Aurisina per ricostruire la dinamica del caso.