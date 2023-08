Farra d'Isonzo. Urtato da un'auto, ciclista fa un volo di 15 metri: gravissimo in ospedale

FARRA D'ISONZO - Un giovane uomo è stato soccorso dal personale medico infermieristico per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente stradale che si è verificato a Farra d'Isonzo intorno alle 22 di ieri, mercoledì 2 agosto, vicino all'ingresso dell'autostrada.

Per causa in corso di accertamento da parte dei carabinieri, mentre pedalava in sella ha una bicicletta, è stato urtato da una vettura ed è rovinato al suolo , sbalzato per 10/15 metri circa. Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112 del Friuli Venezia Giulia, gli operatori di questa sala operativa di primo livello anno, transitato la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Cormons, l'automedica proveniente da Gradisca d'Isonzo e l'elisoccorso. Hanno attivato la forza pubblica. Il personale medico infermieristico ha preso in carico il giovane uomo che è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale di cattinara, in volo.