SAN TOMASO AGORDINO - Ha perso il controllo della bicicletta in un tratto in discesa andando a finire contro il muretto di contenimento. Sono gravissime le condizioni di un ciclista veneziano di 69 anni residente a Mestre che ieri si è schiantato sulla roccia. L’uomo lotta tra la vita e la morte all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. Ma è stato solo uno degli innumerevoli interventi di soccorso effettuati dai due elicotteri della provincia e non solo: in Alpago è arrivato addirittura l’elicottero di Bolzano. Superlavoro anche per gli angeli della montagna: il soccorso alpino in quota per diversi soccorsi.



L’INCIDENTE

Il ciclista mestrino, R.S. le sue iniziali, stava percorrendo la provinciale 8, nella frazione di Avoscan, del comune di San Tomaso Agordino. All’improvviso, in corrispondenza di una curva dove la strada era in discesa, è avvenuto l’incidente che non ha coinvolto altri veicoli. Da una prima ricostruzione dei carabinieri intervenuti per i rilievi l’uomo non sarebbe più riuscito a controllare la sua bici, complice l’accelerazione dovuta alla pendenza, finendo fuori dalla carreggiata. A lato strada, in quel punto, c’è un muretto di contenimento: il 69enne si è schiantato lì, battendo violentemente la testa. Erano le 14,15 circa e è partita immediatamente la richiesta di aiuto al 118, dalle persone che seguivano il ciclista. Sul posto è intervenuto l’elicottero “Falco 2” partito da Belluno, in quanto Falco 1 di Pieve era già impegnato in un altro soccorso. L’uomo era a terra privo di coscienza: dopo le prime cure valutata la situazione si è deciso per il trasporto all’ospedale di Treviso in codice rosso. Il mestrino è ricoverato in terapia intensiva in gravissime condizioni: cruciali saranno le prossime ore.



