Piombino Dese. Travolto da un'auto mentre pedala sulla sua bici: 20enne in ospedale in prognosi riservata

PIOMBINO DESE (PADOVA) - Ciclista di 20 anni, A.P., residente a Noale in provincia di Venezia, oggi 2 agosto mentre si trovava in bicicletta a Piombino Dese all'altezza di via Marconi è stato investito da un'auto Fiat 500L condotta da un sessantenne, F.S., che da Massanzago stava procedendo verso il centro di Piombino Dese.

Dai primi riscontri sviluppati dai carabinieri della Compagnia di Cittadella il ventenne stava facendo un giro lungo l'Ostiglia. Arrivato all'incrocio con via Marconi ha dovuto attraversare la strada. L'impatto ha scaraventato a terra il giovane.

Fin da subito si è intuito che il suo quadro clinico era preoccupante. I sanitari del Suem 118 hanno preferito chiedere l'intervento dell'elisoccorso. L'uomo si trova ora ricoverato a Padova in prognosi riservata. Non sarebbe in pericolo di vita, ma i medici desiderano seguire con attenzione le prossime ore prima di sciogliere la prognosi. A scopo precauzionale i due mezzi coinvolti sono stati sequestrati. L'automobilista come da prassi è stato sottoposto ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto.