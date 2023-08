Incidente sul lavoro in un cantiere di Trieste, giovane gravissimo portato d'urgenza in ospedale

TRIESTE - Incidente sul lavoro, giovane gravissimo. Un ragazzo è stato soccorso intorno alle 16.30 di oggi, 3 agosto, all'interno di un cantiere a Trieste. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di analisi. Il giovane è stato preso in carico dal personale medico infermieristico arrivato sul posto con un'ambulanza e l'auto medica ed è stato trasportato in gravissime condizioni e privo di sensi, all'ospedale di Cattinara.