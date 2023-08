Infortuni sul lavoro a Prata di Pordenone e Gemona, un ferito in condizioni serie

GEMONA DEL FRIULI - Un uomo è stato soccorso nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 2 agosto, a causa delle ferite riportate a seguito di un infortunio sul lavoro avvenuto negli spazi di un'attività produttiva di Gemona del Friuli. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Tolmezzo, l'uomo ha riportato una lesione al volto. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Gemona del Friuli e l'elisoccorso.

Infortunio in un'azienda produttiva

Attivati anche i vigili del fuoco. L'uomo è stato preso in carico dal personale medico infermieristico e trasportato in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, in condizioni piuttosto serie.

Si tratta del secondo incidente sul lavoro accaduto questa mattina, quando già i soccorsi erano intervenuti poco prima delle 9 in un'azienda produttiva di Prata di Pordenone. Ferito un uomo di 53 anni, che nello svolgimento della sua attività ha riportato uno schiacciamento a una mano. A prestare i primissimi i soccorsi sono state le persone che si trovavano con lui in quel momento e che hanno chiamato il Numero unico di emergenza Nue112. Sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Pordenone e l'elisoccorso (poi rientrato libero e operativo). Attivati i vigili del fuoco. L'uomo è stato preso in carico dal personale medico infermieristico e trasportato con l'ambulanza all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone in codice giallo.