Gorizia, incidente lungo la statale 55: più mezzi coinvolti, due feriti, uno è grave

SAVOGNA D'ISONZO (GORIZIA) - Due persone sono state soccorse questo pomeriggio dal personale medico infermieristico per le ferite che hanno riportato a seguito di un incidente stradale accaduto nel territorio comunale di Savogna d'Isonzo, lungo la statale 55, in prossimità del valico di Merna (più mezzi coinvolti).

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e l'elisoccorso. Hanno attivato, per quanto di competenza, la forza pubblica. Le persone sono state prese in carico dal personale medico infermieristico: per una è stata disposto il trasporto in volo all'ospedale di Cattinara in condizioni piuttosto serie, per l'altra persona è stato disposto il trasporto con l'ambulanza in codice verde all'ospedale di Gorizia.