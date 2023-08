Tamponamento sulla A4 tra più auto nel tratto Redipuglia e Villesse, ferita una donna

Una donna è stata soccorsa questa mattina, lunedì 28 agosto, dal personale sanitario per le ferite che ha riportato nella tarda mattinata di oggi per le ferite che ha riportato a seguito di un tamponamento accaduto sotto il cavalcavia dello svincolo della A4, in prossimità del casello della A4 di Villesse (tratto compreso tra Redipuglia - Villesse, direzione Venezia). Per cause in corso di accertamento, si sono scontrate più auto.