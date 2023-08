Incidente a San Dorligo della Valle, schianto fra auto e moto: due ragazzi in ospedale

SAN DORLIGO DELLA VALLE (TRIESTE) - Incidente stradale a Bagnoli della Rosandra, nel territorio comunale di San Dorligo: due giovani sono stati soccorsi nella notte dal personale medico infermieristico per le ferite che hanno riportato a seguito di in uno scontro frontale tra una moto e un'auto. I due giovani viaggiavano sulla moto.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero di emergenza Nue112, gli operatori di questa sala operativa di primo livello hanno transitato la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza Als (Advanced Life Support, ovvero mezzo di soccorso con infermiere a bordo), l'equipaggio di un'ambulanza Bls, l'equipaggio dell'automedica. Hanno attivato i vigili del fuoco e la forza pubblica. Il personale medico infermieristico ha preso in carico i due giovani che sono stati trasportati entrambi all'ospedale di Cattinara uno in codice giallo e uno in codice rosso.