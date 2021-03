Luca Zaia in diretta oggi. «Rt in Veneto è a 1,28, innegabile che il contagio stia crescendo»

Luca Zaia in diretta oggi, venerdì 12 marzo 2021, per le ultime notizie sulla pandemia da Coronavirus in Veneto. Giornata importante, con il cambio di colore delle regioni, il Veneto sembra oramai scontato che vada in rosso, così come il Friuli Venezia Giulia. Questo significa restrizioni e soprattutto didattica a distanza per tutti gli studenti, compresi i più piccoli delle scuole elementari, un disagio da non poco per le tante famiglie con genitori che lavorano. E sembra sempre più concreta anche l'ipotesi di un lockdown nazionale dal 3 al 5 aprile, misura che dovrebbe essere rivelata dal nuovo Dpcm atteso per questo pomeriggio (LEGGI). A questo punto si fa sempre più dirimente la partita dei ristori, molto cara al governatore del Veneto, che da mesi ripete che le misure restrittive possono essere accettate solo se si prevedono compensazioni per i lavoratori e le aziende. Tiene infine banco a livello mondiale la questione AstraZeneca: il lotto di vaccino bloccato in Italia, la campagna con questo siero fermata da alcuni Stati, e gli accertamenti dopo la morte di un militare italiano a 12 ore dalla somministrazione della prima dose. Anche a Nordest sono state somministrate le dosi del lotto AstraZeneca ritirato da Aifa. Nel dettaglio, 17.043 in Veneto, 4.950 in Friuli Venezia Giulia, 2.045 in Trentino e 2.520 in Alto Adige: dunque in tutto 26.558 (LEGGI). Oggi in conferenza la dottoressa Francesca Russo.

Zaia in diretta

Il bollettino

Tamponi molecolari 4milioni 182mila quelli fatti ad oggi, 3milioni 430mila i test rapidi. Incidenza 4,19%, 1.932 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, 350.045 positivi da inizio pandemia, 32550 attualmente positivi, 1538 ricoverati (+28) , 1.369 area non critica, 169 terapia intensiva (297 sono i pazienti non Covid ricoverati nelle terapie intensive venete), +29 decessi nelle ultime 24 ore.

Covid in Veneto

E' innegabile che il contagio stia crescendo - ha affermato Zaia -, da un anno seguiamo questa partita per evitare di mandare al collasso gli ospedali e che qualche cittadino non trovi le porte aperte degli ospedali e non venga curato. La situazione italiana è di un Rt di 1,16 nazionale, noi siamo a 1,28, sul filo del rasoio, attendiamo la comunicazione ufficiale ma molte regioni passeranno in rosso. Per 7 settimane la situazione in Italia è sempre peggiorata, anche quando noi calavamo.

