Vaccinazioni in azienda, il protocollo Regione Veneto-imprese. Il testo

VENEZIA - La Regione del Veneto ha varato il protocollo da sottoporre alle imprese venete per il piano vaccinale condiviso basato sulla sicurezza per i lavoratori. Il documento prevede che l'iniziativa venga attuata progressivamente, in funzione della disponibilità di vaccini.

Tra i vari punti la disponibilità del datore di lavoro e quella del medico competente con l'adesione volontaria del lavoratore alla campagna di vaccinazione. Il tutto secondo la disponibilità di vaccini forniti dal Servizio Sanitario Regionale, tramite le Ulss., e fatta salva la sussistenza delle condizioni di sicurezza per la somministrazione. L'attività di vaccinazione dei lavoratori potrà essere effettuata, secondo il protocollo, con la collaborazione dei rispettivi medici competenti. Tra le disposizioni anche le indicazioni tecniche relative alla preparazione e somministrazione del vaccino; il rispetto delle tempistiche del calendario vaccinale; la tempestiva somministrazione delle dosi consegnate, senza alcun accantonamento, e la rendicontazione dell'attività svolta, legata comunque alle priorità dettate dagli indirizzi nazionali ed internazionali della gestione della vaccinazione.

IL PROTOCOLLO DELLA REGIONE VENETO--->LEGGI E SCARICA

Ultimo aggiornamento: 17:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA