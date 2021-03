AstraZeneca in Veneto, reazioni avverse al vaccino: 349 lievi, 12 con febbre alta e 2 casi di allergia. Lotto bloccato: 7 segnalazioni

AstraZeneca in Veneto, quanti hanno ricevuto dosi del lotto bloccato? E quante reazioni avverse ci sono state? Sono state gravi o leggere? A tutte queste domande ha risposto oggi, in conferenza stampa durante la diretta del governatore Luca Zaia, la dottoressa Francesca Russo, capo del dipartimento di prevenzione della Regione Venet.

Il blocco

«Ieri pomeriggio abbiamo bloccato in via precauzionale il lotto AstraZeneca. Abbiamo avvertito telefonicamente le Ulss dicendo "da questo momento bloccate l'utilizzo anche nelle sedute in corso". Abbiamo verificato quali Ulss avessero ricevuto questo vaccino e le abbiamo subito avvertite».

AstraZeneca in Veneto

Sono 48.500 le dosi totali di vaccino AstraZeneca somministrate in Veneto fino ad oggi. Del lotto bloccato avevamo 20.500 dosi e 17.276 sono state somministrate ai cittadini. Ne abbiamo altre 3mila bloccate in magazzino.

Reazioni al vaccino

«Abbiamo chiesto una verifica delle segnalazioni, per quanto riguarda AstraZeneca, tutti i lotti, sono state segnalate 349 reazioni lievi . Si tratta di reazioni locali con febbre bassa, sotto i 38 gradi. In 12 casi invece si tratta di febbre alta , cefalea e sintomi sistemici. In due casi ci sono stati reazioni allergiche non gravi .

Reazioni al lotto bloccato

Quante di queste sono associate a questo lotto bloccato? « Sette in totale . Rientrano tutte queste reazioni nella normalità delle cose».

Segnalare è importante

«Noi siamo una delle regioni che segnala di più le reazioni avverse ai vaccini a livello nazionale, questo devo sottolinearlo - ha spiegato la dottoressa Russo -. La segnalazione o il blocco di un lotto indica un sistema che funziona e che è molto sensibile. Non deve essere visto come un fattore negativo ma come un'alta attenzione sulla sicurezza. La sorveglianza serve anche a rilevare l'efficacia di un vaccino, noi teniamo sotto controllo anche l'eventuale presenza di malattia e sintomi Covid».

Reazioni al vaccino, entro quanto tempo?

C'è una finestra temporale di allerta per i sintomi di reazioni avversa? «I sintomi locali appaiono entro le 24 ore . Fino a un massimo di 72 ore per altri sintomi».

Un vaccinato, prima e seconda dose, può essere infettato dal Covid?

Anche un vaccino pari al 95% di efficacia indica che c'è una piccola percentuale che potrebbe non sviluppare anticorpi e reinfettarsi. AstraZeneca è vicino al 100% come efficacia contro le forme più gravi di Covid . Ma nessun vaccino ha una protezione pari al cento per cento, questo va evidenziato. Nel certificato di vaccinazione è presente il numero di lotto del vaccino inettato ai pazienti, quindi i pazienti che hanno ricevuto la dose bloccata possono controllare e saperlo».

I pazienti rifiutano AstraZeneca?

«Non ho evidenza di questo, ad oggi in Veneto», ha affermato la dottoressa Russo.

